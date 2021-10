Apple Music in arrivo anche su PlayStation 5?

Sembra che la piattaforma di Apple Music, stando ad alcuni indizi recentemente avvistati in rete, potrebbe essere rilasciata anche per PlayStation 5.

Sembra che Apple sia attualmente al lavoro di portare su PlayStation 5 Apple Music, la sua piattaforma dedicata all’ascolto che potrebbe nel giro di poco tempo risultare la competitor diretta di Spotify sulle macchine del colosso nipponico. Il tutto è stato condiviso su Reddit da parte di un utente, come riportato sulle pagine di The Verge e ripreso da 9to5Mac, il quale ha mostrato come la piattaforma venga mostrata nel menù musicale della console next-gen, pur non risultando disponibile.

Purtroppo, almeno per il momento, provvedendo al download dell’applicazione si incorre in ogni caso in un errore, ma sembra che il colosso di Cupertino potrebbe presto annunciare la novità in questione e sbloccare all’effettivo la bizzarra situazione. Stando a ulteriori rumor inoltre, pare che il tutto non sia dedicato solamente a PlayStation 5, ed Apple Music potrebbe infatti venire rilasciato anche per la scorsa generazione di Sony.

C’è da dire che all’effettivo Apple non ha mai annunciato il tutto, ma considerando la disponibilità di Apple TV su PS5 non si tratta certamente di una novità impossibile, ed è anzi alquanto facile che la compagnia decida di procedere al porting della sua piattaforma. 9to5Mac ha dichiarato tempo a dietro che – stando a diverse fonti – il colosso sta lavorando anche alle nuove app di Apple Music e dei Podcast per il Microsoft Store, che potrebbero essere dedicate all’ecosistema Xbox e a Windows. Si tratta di un ulteriore dettaglio che sottolinea i possibili piani dell’azienda per il maggiore supporto al mondo delle console.

Per il momento restiamo ancora in attesa di scoprire se nel giro di qualche settimana o mese Apple confermerà l’arrivo della sua applicazione su PlayStation, il che permetterebbe agli utenti decisamente più scelta per colorare con i propri contenuti preferiti le proprie sessioni di gioco.