Twitch rassicura gli utenti: “gli hacker non hanno compromesso le vostre password”

Twitch ha confermato che durante l'attacco informatico di inizio ottobre non sono state compromesse le password degli utenti.

Gli account personali degli utenti di Twitch non sono stati violati. L’importante leak d’inizio ottobre non ha compromesso le password. A dirlo è direttamente un portavoce del sito.

Dopo un’attenta indagine sul leak di pochi giorni fa, Twitch ha pubblicato un comunicato annunciando che nessuna delle password degli utenti è stata rubata. Nello specifico, l’azienda ha spiegato che i sistemi informatici che contengono le informazioni sulle credenziali d’accesso degli utenti non sono stati violati durante l’attacco.

Twitch, nelle ore immediatamente successive alla divulgazione degli oltre 120 GB di materiale riservato, aveva già spiegato di non conservare i dati delle carte di credito degli utenti, motivo per cui non era necessario preoccuparsi di ciò.

Lo scorso 6 ottobre sono stati divulgati in rete 120 GB di materiale riservato appartenente a Twitch. Il materiale includeva il codice sorgente della piattaforma, oltre alle API, ad alcune informazioni su un progetto ancora non annunciato al pubblico e allo storico dei compensi pagati agli streamer negli ultimi tre anni. L’attenzione dell’opinione pubblica si è soprattutto concentrata su quest’ultimo elemento.

Gli hacker sarebbero riusciti a rubare il materiale – aveva poi spiegato l’azienda – sfruttando un errore umano nella configurazione dei server di Twitch.