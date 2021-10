Pennyworth: la serie TV è stata rinnovata per una terza stagione

Un altro annuncio di rinnovo arriva dal DC FanDome: stiamo parlando della serie TV dedicata a Pennyworth, che avrà anche una terza stagione. L’annuncio segue quello dei rinnovi di Doom Patrol e Titans. Inoltre è stato anche comunicato che lo show sul giovane Alfred Pennyworth passa da Epix direttamente ad HBO Max, in cui trova tutte le altre serie e progetti DC Comics in sviluppo.

Mentre Pennyworth avrà una terza stagione, nella seconda stagione della serie TV troviamo i protagonisti interpretati da Emma Paetz (Gentleman Jack), Hainsley Lloyd Bennett (Eastenders), Ryan Fletcher (Outlander), Dorothy Atkinson (Hanna, Harlots, Call the Midwife) e Ian Puleston-Davies (Tin Star, Marcella). Insieme a loro troviamo Paloma Faith (The Imaginarium of Doctor Parnassus) e Jason Flemyng (Il curioso caso di Benjamin Button). Inoltre il cast si arricchisce della presenza di James Purefoy (The Following, Sex Education, Altered Carbon), Edward Hogg (Taboo, Harlots, White Lightning), Jessye Romeo (Curfew, In the long Run), Ramon Tikaram (Brassic, The Victim) e Harriet Slater (Faunutland and the Lost Magic) in ruoli di personaggi ricorrenti.

Lo show esplora la gioventù di Alfred Pennyworth (Jack Bannon, The Imitation Game), ventenne ex soldato della SAS britannica che avvia un’impresa di vigilanza nella Londra degli anni ’60. Suo socio il giovane miliardario Thomas Wayne (Ben Aldridge, Our Girl, Reign, Fleabag), futuro padre di Bruce Wayne.