Titans è stato rinnovato per una quarta stagione da HBO Max

La serie TV di HBO Max dedicata ai Titans è stata rinnovata per una quarta stagione. Ecco intanto uno sneak peek del finale della terza.

Il DC FanDome ha offerto molte novità anche per quanto riguarda le serie TV, e tra queste c’è stato l’annuncio del rinnovo di Titans, che arriverà ad avere anche una quarta stagione. La notizia si accompagna a quella di un altro rinnovo, quello di Doom Patrol.

Il rinnovo di Titans per una quarta stagione rappresenta una conferma per lo show che ha lanciato sul piccolo schermo le storie ispirate ai fumetti dei Giovani Titani. Ecco intanto il video dello sneak peek del finale della terza stagione.

Questo il cast completo di Titans 3: Brenton Thwaites (Dick Grayson / Nightwing), Anna Diop (Kory Anders / Starfire), Teagan Croft (Rachel Roth / Raven), Ryan Potter (Gar Logan / Beast Boy), Conor Leslie (Donna Troy / Wonder Girl), Curran Walters (Jason Todd / Red Hood), Joshua Orpin (Conner Kent / Superboy), Alan Ritchson (Hank Hall / Hawk), Minka Kelly (Dawn Granger / Dove), Damaris Lewis (Blackfire), Savannah Welch (Barbara Gordon), Vincent Kartheiser (Dr. Jonathan Crane) e Jay Lycurgo (Tim Drake). Sebbene i riferimenti a Joker siano palesi, non è ancora stato confermato come personaggio effettivamente presente né l’eventuale attore che lo interpreta.

La serie con gli episodi della terza stagione ha esordito su HBO Max il 12 agosto con un episodio a settimana fino ad arrivare alla conclusione che arriverà il 21 ottobre. Titans in Italia, fino ad ora, si è visto su Mediaset Premium, Infinity e Netflix per le prime due stagioni.