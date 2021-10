Peacemaker: il teaser ufficiale dedicato alla serie TV

Peacemaker è la serie TV spin-off di The Suicide Squad, e durante il DC FanDome 2021 è stato lanciato il teaser trailer ufficiale dedicato al telefilm che è stato realizzato da James Gunn e che avrà John Cena nei panni del personaggio protagonista.

Ecco il teaser ufficiale dedicato a Peacemaker.

James Gunn ha rivelato che il telefilm sarà un prequel di The Suicide Squad. Ecco le sue parole:

Peacemaker sarà un prequel, perché durante la storia si potrà scoprire da dove viene il personaggio. C’è un momento in The Suicide Squad in cui Bloodsport parla di suo padre, e Peacemaker fa un cenno con la testa. Quello è il seme da cui ha preso spunto tutta la serie su Peacemaker.