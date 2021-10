MacBook Pro: una foto mostra il presunto notch dei nuovi modelli

In seguito a un rumor arrivato nella giornata di ieri, che anticipava la presenza di un notch per il nuovo MacBook Pro, degli ulteriori dettagli potrebbero aver confermato questo dettaglio. Nonostante si parlasse all’inizio di una novità a dirla tutta alquanto improbabile, emersa solo poco prima del nuovo evento del colosso di Cupertino, c’è da dire che in realtà una foto ha apparentemente fornito ai fan un look in anteprima del tutto, prima che la conferenza abbia fatto chiarezza sul tutto.

Il tutto è stato svelato sulla piattaforma di Weibo (noto social network cinese) dall’account AnyTurtle999, come riportato di recente da DuanRui e ripreso da MacRumors. Nel fotogramma si vede una camera FaceTime, un microfono e un sensore di luce per l’ambiente per il True Tone, il che è in pieno accordo con il rumor che abbiamo avuto modo di approfondire nella giornata di ieri, trovate a questo link tutti i dettagli sulla questione.

C’è da dire che al momento non sappiamo se la foto è in realtà reale, e considerando che è alquanto sfocata, come potete vedere di seguito, è possibile che si sia trattato solamente di uno scherzo da parte di un fan. Nel caso in cui il tutto venisse confermato, indirettamente avremmo finalmente chiaro il fatto che il nuovo MacBook Pro avrà delle cornici del display molto più sottili.

Per fortuna, nella giornata di lunedì potremo scoprire di più sul tutto, visto che sembra ormai certo il fatto che Apple dovrebbe approfondire i nuovi dispositivi nel corso della sua conferenza. Vi abbiamo recentemente parlato di alcuni dettagli emersi in merito ai nuovi modelli, fra cui anche la presunta risoluzione che gli stessi presenteranno, nell’articolo che trovate a questo link. Restiamo tuttavia in attesa di novità ufficiali da parte della compagnia.