MacBook Pro: un leaker ha svelato dettagli sui nuovi modelli?

Nella giornata di oggi, Apple ha annunciato ufficialmente un nuovo evento per il mese di ottobre, e si inizia già a parlare dei dispositivi che la compagnia avrà modo di presentare nel corso della sua nuova presentazione. Attualmente, i contenuti che il colosso dovrà trattare non sono per il momento ancora chiari, ma i rumor puntano tutti sul mondo dei computer dell’azienda, nello specifico per quel che riguarda i MacBook Pro. Il noto leaker Dylandkt si è espresso sulla questione, spiegando che i nuovi dispositivi noti con il nome di M1X dovrebbero offrire una webcam di qualità maggiore a 1080p.

C’è da dire che i device del colosso non sono particolarmente amati per quel che riguarda i sensori, ed è quindi probabile che quanto detto dal noto leaker – particolarmente affidabile – sia stato preso almeno in considerazione da parte del colosso. Sembra che i nuovi portatili offriranno una porta HDMI e uno slot SD, e si presenteranno nelle versioni da 14 e da 16 pollici. Vi lasciamo al posto dell’insider qui di seguito.

MacBook Pro 14 and 16:

Mini Led displays

Smaller bezels with no bottom logo

1080p webcam

Base models will have 16gb of ram and 512gb of storage

Base M1X is the same configuration for both models

Pricing will be similar between 14 and 16 inch

New charging brick — Dylan (@dylandkt) October 12, 2021

Stando a Dylan inoltre, i nuovi MacBook Pro M1X offriranno un totale di 16 GB di RAM e 512 GB per l’archiviazione nella versione standard, proprio lo stesso setup offerto dall’attuale MacBook Pro Intel da 16 pollici. I prezzi dovrebbero essere bene o male gli stessi delle scorse versioni.

Attualmente, il chip M1 non permette il supporto a più di 16 GB di RAM, e sembra che la nuova versione permetterà di superare questo limite, come diversi altri, e offrirà fino a 32 GB di RAM. Dylan ha anche accennato al design dei nuovi computer, spiegando che la scritta MacBook Pro è stata rimossa per permettere delle cornici più sottili.

Come detto, il tutto non è ancora confermato, ma staremo a vedere quello che Apple confermerà non appena avrà modo di svelare i suoi prodotti in cantiere nel corso dell’evento di ottobre.