MacBook Pro: spuntano nuovi rumor, fra notch e cambi al design

Sembra che i nuovi MacBook Pro potrebbero presentare una sorpresa piuttosto interessante, come emerso da un rumor arrivato sulla piattaforma di Weibo. Stando a quel che sappiamo grazie alle informazioni in questione, i dispositivi presenteranno un notch, il quale dovrebbe somigliare a quello degli iPhone 12.

L’utente conosciuto come DuanRui, che è riuscito in diversi casi a fornire importanti novità in merito ai piani del colosso di Cupertino, ha spiegato che il tutto potrebbe essere uno scherzo, e che all’effettivo quanto svelato non è di conseguenza vero.

Servirà attendere ovviamente novità da parte di Apple al fine di scoprire se quanto emerso è davvero stato scelto per i nuovi MacBook, che secondo più di un report saranno i protagonisti del nuovo evento di ottobre targato Apple. Stando a un ulteriore post di Reddit, il notch del MacBook Pro dovrebbe risultare più grande di quello degli iPhone 13, e ospiterebbe una webcam 1080p, un microfono e sensore True Tone, al posto del Face ID.

Secondo le nuove informazioni, i MacBook Pro da 14 pollici avranno una risoluzione di 3024×196, mentre quelli da 16 pollici offriranno una risoluzione da 3456×2234. Parlando del design, un post Reddit ripreso sulle pagine di MacRumors ha invece anticipato il fatto che tutta la nuova tastiera dei MacBook Pro potrebbe essere del tutto nera, e non si tratterebbe quindi solamente di una scelta dedicata a tutti i tasti.

Pur trattandosi in alcuni casi di novità alquanto probabili, non abbiamo per il momento conferma relativa ad alcuna di queste informazioni, visto che Apple non ha neanche annunciato i suoi prossimi portatili. Per fortuna, potrebbe mancare solamente qualche giorno a quando la compagnia avrà modo di fare chiarezza sulla situazione, svelando finalmente i dispositivi tanto chiacchierati durante la prossima conferenza di ottobre.