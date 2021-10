The Matrix Resurrections: nelle nuove foto si scontrano Neo e Morpheus

Sembrano essere piuttosto intriganti le nuove foto che arrivano da The Matrix Resurrections, il quarto capitolo della saga cinematografica che avrà di nuovo Keanu Reeves nei panni di Neo, e Yahya Abdul-Mateen II come Morpheus. Proprio i due sono protagonisti di alcune delle foto pubblicate, in cui viene replicato il classico scontro in allenamento.

Ecco le nuove foto di The Matrix Resurrections, proposte da Entertainment Weekly.

Lo stesso nuovo interprete di Morpheus ha parlato del suo personaggio, descrivendolo come una figura alla ricerca di sé stesso, e che si può considerare una nuova incarnazione del character. Yahya Abdul-Mateen II ha anche parlato del fatto che verranno mostrate delle nuove regole del Matrix.

Nel cast di Matrix 4 oltre a Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss, che riprenderanno i loro storici ruoli, ci sono Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Brian J. Smith, Toby Onwumere e Jonathan Groff. Il nuovo capitolo della saga cinematografica delle sorelle Wachowski questa volta ha a lavoro solo Lana Wachowski, alla regia e sceneggiatura.

L’uscita del lungometraggio nelle sale cinematografiche italiane è prevista per il 22 dicembre 2021. Ricordiamo che il primo film della saga è uscito nel 1999, seguito da due sequel, intitolati Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, che sono stati portati nelle sale cinematografiche entrambi nel 2002.