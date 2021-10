Serially: nasce la piattaforma italiana di streaming gratuita

Dal 14 ottobre è disponibile online Serially, una nuova piattaforma di streaming completamente gratuita e italiana che permetterà a moltissimi utenti di poter vedere contenuti internazionali e inediti. Nata dall’idea di due imprenditori italiani, Alessandro Mandelli e Massimo Vimini, questo progetto ha l’obiettivo di regalare contenuti inediti e avvincenti per soddisfare le esigenze degli utenti italiani.

All’apertura il palinsesto offre 13 serie tv diverse con protagonisti noti visti in altre produzioni come Esther Acebo (la Stoccolma de La Casa di Carta) e Miguel Bernardeau (il Guzman di Elite). A queste 13 serie se ne aggiungeranno poi altre 10 entro la fine del 2021. Massimo Vimini ha affermato:

Siamo orgogliosi di lanciare un prodotto innovativo come Serially sul mercato italiano. Abbiamo lavorato duramente per offrire agli utenti italiani un nuovo modo di fruire serie TV altrimenti inaccessibili, eliminando due barriere importanti. La prima, rappresentata dalla lingua, ci ha visto sviluppare un sistema efficace di doppiaggio e sottotitolazione; la seconda, invece, è data dalla centralità di offrire un servizio gratuito agli appassionati di serie tv. Avvalendoci del modello AVOD, abbiamo potuto rendere tutti i titoli completamente gratuiti.

Alessandro Mandelli, co-fondatore del progetto, ha poi continuato:

Serially è un progetto su cui stiamo lavorando da diverso tempo e per il quale abbiamo studiato in maniera approfondita il mercato, il nostro target e le sue esigenze, anche in occasione del MIPCOM di Cannes. Siamo partiti da una ricerca che ha visto coinvolti in prima persona gli utenti, attraverso la piattaforma CLAB creata con 2B Research. Questo ci ha permesso di essere certi dell’apprezzamento della lista di titoli di alto livello prodotti da importanti player del mercato internazionale che proporremo. L’obiettivo di Serially, infatti, è quello di una community di appassionati fidelizzati per continuare a crescere, arricchendo la propria offerta di titoli di interesse per gli utenti italiani.