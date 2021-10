Microsoft Azure indica ora l’impatto ambientale dei clienti

Molte compagnie nel corso degli ultimi mesi hanno iniziato a fornire agli utenti dati precisi in merito al loro impatto in negativo o in positivo con l’ambiente. Dopo aver visto una situazione simile per quel che riguarda Google Flights, come approfondito in questo articolo dedicato, abbiamo avuto l’ufficialità del fatto che anche Microsoft ha deciso di intraprendere questa specifica strada, almeno per quel che riguarda il suo servizio Azure.

Il colosso di Redmond ha infatti ufficialmente annunciato l’arrivo della dashboard per l’impatto delle emissioni del servizio, la quale permette agli utenti che sfruttano le potenzialità del cloud computing fornito da Microsoft di tracciare, analizzare e ridurre le loro emissioni nell’ambiente. Stando alla compagnia, il tutto ha l’obiettivo di permettere ai consumatori di ottenere informazioni più precise per essere più informati e prendere decisioni sostenibili.

Kees Hertogh, General Manager e Global Industry Product Marketing di Microsoft, ha spiegato che la nuova dashboard fa parte dell’impegno della compagnia per difendere l’ambiente e aiutare i consumatori a fare lo stesso. È stato specificato inoltre che il sistema è già disponibile da gennaio dello scorso anno, solo che fino a oggi ha preso il nome di Microsoft Sustainability Calculator, ma ora risulta sicuramente più accessibile.

Il design della piattaforma offre una visione alquanto trasparente per quel che riguarda le emissioni di gas associate ai servizi di cloud computing della compagnia, il che può risultare particolarmente utile per le compagnie che vogliono tracciare il proprio utilizzo del cloud e l’impronta ambientale delle proprie operazioni.

Staremo a vedere se ulteriori compagnie prenderanno questa strada nel corso delle prossime settimane, considerando che si tratta di iniziative particolarmente condivisibili che permettono ai consumatori di essere più informati riguardo al proprio impatto con l’ambiente.