Google Flights permette ora di scegliere i voli più sostenibili

Google ha introdotto una nuova funzionalità per la sua piattaforma dedicate ai voli, che non solo include dettagli relativi alle emissioni di CO2 nell’ambiente, ma permette agli utenti di fare una scelta basata sulla sostenibilità, assieme agli altri classici fattori come costi e durata del volo. Il tutto è stato ufficialmente introdotto anche per il nostro paese, e ora gli utenti possono quindi scoprire se i trasporti prenotati inquinano più o meno della concorrenza, e adoperarsi nella scelta del migliore considerando quest’ambito una volta selezionata la propria meta e i giorni.

Ovviamente, Google non ha rimosso la presenza degli altri dati dei voli, che restano comunque fondamentali, ma grazie alla novità promuove automaticamente tutte le tratte che comportano emissioni più basse. Il tutto viene calcolato grazie alle stime del colosso e ai dati forniti dalle varie compagnie all’European Environmental Agency, fra cui ad esempio il tipo di aereo e il suo stato, all’infuori dell’ovvia distanza.

Come riportano le pagine di TechCrunch, c’è da specifica che i valori riportati tengono inoltre conto non solo del tipo di volo, ma anche delle sedute, visto che la prenotazione di posti più capienti porta a una contribuzione maggiore per il totale di CO2 emesso.

È stato introdotto anche un badge verde per indicare i voli che hanno emissioni minori, il quale aiuterà a scegliere gli utenti in cerca di un mezzo più sostenibile rispetto agli altri, ovviamente sempre per quel che riguarda le stime presenti. Trovate qui di seguito la dichiarazione di Richard Holden, vice-president of travel products di Google, in merito al nuovo aggiornamento e alle sue potenzialità: