Green Pass falsi venduti su Telegram, la Procura di Catania sequestra due nuovi gruppi

Nuova stretta contro i Green pass falsi: scoperto un nuovo giro di vendite su Telegram. La Procura Distrettuale di Catania ha disposto il sequestro preventivo di due nuovi canali Telegram. Il provvedimento – riporta l’Ansa – è già stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari.

Non è la prima volta che Telegram diventa oggetto dell’attenzione della magistratura italiana. Il caso più eclatante aveva visto per protagonista il canale ‘Stop Dittatura‘ – voce del mondo No Green Pass. Anche in quel caso la Procura era intervenuta chiedendone il sequestro, dopo diversi e reiterati messaggi di minacce – ritenute credibili – ai danni di medici, politici e giornalisti.

Dei Green pass falsi se ne parla ormai da diversi mesi. Spesso si tratta di delle truffe che penalizzano innanzitutto chi li acquista: perché i certificati non funzionano e ad un banale controllo con l’apposita app risultano inefficaci. Ciononostante la spesa per acquistarli è impegnativa: in alcuni casi i truffatori chiedono diverse centinaia di euro.

L’ultimo intervento della magistratura riguarda i gruppi Green Bypass 2.0 e Vendita Green Pass autentico. I venditori chiedevano fino a 250 euro – in criptovalute – per l’acquisto dei certificati verde. In totale i due gruppi raggiungevano oltre 5.200 utenti.

Oltre al sequestro preventivo, la Procura ha anche disposto perquisizioni domiciliari nei confronti di due membri attivi dei gruppi, facilmente identificati dalle autorità. Le indagini continuano: la Procura vuole identificare anche gli altri venditori, che secondo una prima ricostruzione sarebbero oltre 120.