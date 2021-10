Elon Musk rivela i suoi anime preferiti

Elon Musk, oltre ad essere uno dei più grandi imprenditori degli ultimi decenni, è anche un grande nerd, e lo ha dimostrato ancora una volta di più attraverso un tweet in cui ha rivelato quali sono i suoi anime preferiti. La rivelazione è stata fatta su richiesta di un appassionato, che sembra essersi rivolto proprio allo stesso Musk.

Ecco quali sono gli anime preferiti da Elon Musk: l’imprenditore ha citato Death Note, Evangelion, Full Metal Alchemist, la principessa Mononoke, La Città Incantata, Ghost in the Shell, Your Name.

Si tratta di un misto di serie animate e film d’animazione. I gusti di Elon Musk non sembrano essere affatto male anche quando si parla di anime. Andando oltre le produzioni orientali, tra le passioni nerd di Elon Musk ricordiamo Rick & Morty, la serie animata nata come parodia di Ritorno al Futuro, ed a cui l’imprenditore sudafricano risulta essere molto legato.

Musk inoltre è apparso anche in produzioni cult come la saga di Iron Man e ne I Simpson. Il proprietario di Tesla e di Space X è un personaggio che è diventato negli anni una vera e propria figura pop, e che a sua volta ha dei gusti pop.