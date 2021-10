Wonka: ecco un video con Timothée Chalamet che canta sul set

Dopo essere apparso nella prima foto ufficiale, Timothée Chalamet è stato ripreso anche in un video dal set di Wonka, dove l’interprete si vede intento a cantare, ed a muoversi a bordo di un veicolo. Da questo filmato sembra chiara l’impronta di musical che verrà data al lungometraggio.

Ecco il video con Timothée Chalamet che canta sul set di Wonka.

theydies and gentlethems, without further ado, the main event… THEE timothée chalamet on my doorstep recording a musical number for wonka ! and i am living ! timmy nation rise !!! pic.twitter.com/LswcIBSca9

— art (@_ARTSARTSARTS) October 12, 2021