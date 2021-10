Secret Invasion: iniziata la produzione, Samuel L. Jackson è sul set

Samuel L. Jackson ha reso pubblico il suo arrivo sul set di Secret Invasion con alcune foto pubblicate su Instagram in cui l’interprete ha chiaramente parlato del suo ritorno nei panni del popolare personaggio Marvel Nick Fury.

ECCO QUI le immagini che mostrano Samuel L. Jackson sul set di Secret Invasion.

Non è stato rivelato ancora molto sulla produzione di Secret Invasion. Si sa però che sarà coinvolta un’attrice importante come Emilia Clarke, che parlando della serie TV e della Marvel in generale, ha dichiarato:

Penso semplicemente che quel che stanno facendo in questo momento è così eccitante e figo, innovativo. Mi sembra siano la Apple di questo settore. Ed essere parte di questa famiglia è tipo “Oh mio Dio, sono nel gruppo dei ragazzi fichi ora. Fichissimo”.

Emilia Clarke sarà la quarta star di Game of Thrones che si unirà all’MCU, dopo Peter Dinklage che è apparso in Avengers: Infinity War, e Kit Harington e Richard Madden che saranno presenti in The Eternals. Ben Mendelsohn ritornerà a interpetare lo Skrull chiamato Talos. Tra i protagonisti ci saranno anche Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Killian Scott, Christopher McDonald, e Carmen Ejogo.

Nel fumetto dedicato a Secret Invasion gli Skrull s’impossessano delle identità di alcuni dei più importanti eroi Marvel.