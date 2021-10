Parla il Principe William: “pensate meno allo spazio e più alla Terra”

Il Principe William ha recentemente rilasciato un'intervista in cui ci ha tenuto a specificare come i miliardari dovrebbero pensare maggiormente alla Terra.

Recentemente il Principe William ha deciso di esprimersi su un argomento alquanto importante, parlando nello specifico della corsa al raggiungimento di nuovi obiettivi riguardanti lo spazio. Stando all’uomo, le grandi menti dovrebbero pensare più al nostro pianeta, rispetto alla ricerca di un altro in cui poter abitare in futuro. Il Duca ha parlato della questione in un’intervista rilasciata alla BBC, approfondendo il modo in cui l’ansia per il clima stia crescendo anche per i più giovani, e di come il futuro di questi siano in pericolo per via della crisi globale.

Il tutto è stato dichiarato solamente un giorno dopo di quando il noto attore William Shatner, particolarmente famoso per via del ruolo del Capitano Kirk in Star Trek, sia approdato nello spazio grazie all’aiuto di Jeff Bezos. Abbiamo approfondito la questione all’interno di questo articolo. Anche stando a Shatner il nostro pianeta non dovrebbe essere in secondo piano, e servirebbe piuttosto pensare maggiormente a questo.

Parliamo di commenti sicuramente meno diretti rispetto a quello del principe William, il quale è particolarmente preoccupato per via della situazione del nostro pianeta, nonché per come questo potrebbe non risultare un bel posto per le prossime generazioni. In merito alla questione, un portavoce del Duca e della Duchessa ha però dichiarato alle pagine di NBC News che i due non hanno attualmente altro da aggiungere.

C’è da dire che l’uomo si è già schierato in diverse situazioni a favore della sistemazione dei problemi della Terra, solo di recente ha lanciato l’Earthshot Prize, ovvero un premio dedicato a coloro che sono in grado di trovare delle soluzioni per i problemi del pianeta attraverso nuove tecnologie e politiche. Questo offrirà 1,4 milioni di dollari ai vincitori, che verranno annunciati nella giornata di domenica.