William Shatner: il Capitano Kirk completa il suo viaggio nello spazio grazie a Blue Origin

William Shatner, dopo aver annunciato il tutto non molto tempo fa, è riuscito finalmente ad andare nello spazio, in uno dei momenti più intensi della sua vita, a detta dell’attore stesso. Parliamo del Capitano Kirk di Star Trek, che all’età di 90 anni è riuscito a percorrere questo enorme traguardo affidandosi a Jeff Bezos e a tre compagni per lanciarsi in questa incredibile ed emozionante missione. Per l’obiettivo è stato utilizzato lo stesso razzo con cui l’ex CEO di Amazon è andato qualche mese fa nello spazio.

Questa grande avventura per il Capitano Kirk è partita dalla base di Blue Origin in prossimità di Von Hornin Texas, e solamente in due minuti sono stati raggiunti i 75 chilometri di quota, dove poi il razzo si è staccato dalla capsula contenente l’equipaggio per permettere a questo di raggiungere il confine fra l’atmosfera e lo spazio a 100 chilometri di quota. Il tutto è stato caricato anche sulla piattaforma di YouTube, potete vedere l’impresa nel video presente qui di seguito.

Ci sono voluti solamente poco più di 10 minuti prima che il volo venisse completato (ovviamente il video non include solamente i momenti salienti), in quanto – dopo aver toccato i 106 km di altezza – il razzo ha lasciato che i quattro passeggeri potessero godersi lo spazio e la sua gravità. Il volo si è concluso senza intoppi, dato che i 3 paracadute hanno permesso un atterraggio nel deserto, che ha terminato questa piccola grande impresa e riportato sul nostro suolo anche William Shatner.

L’attore si è subito ricongiunto con Bezos, ringraziandolo per l’incredibile esperienza, che a detta sua è stata molto più emozionante di quanto avesse previsto. Parlando del viaggio, Shatner ha spiegato che tutti dovrebbero provare queste emozioni almeno una volta nella vita.