OnePlus Nord 2: in arrivo una versione a tema Pac-Man?

Sembra che OnePlus sia attualmente al lavoro su una nuova versione del suo smartphone di fascia media che prende il nome di Nord 2. Parliamo di un vero e proprio telefono che in qualche modo dovrebbe presentarsi in un’edizione dedicata nello specifico a Pac-Man, di stampo forse limitato. Il tutto è emerso grazie al codice di OxygenOS 1.11, in un update per il OnePlus Nord CE, come riportato da XDA-Developers e ripreso sulle pagine di 9to5Google.

Il team ha svelato nello specifico una nuova animazione per l’impronta digitale che include proprio l’amato personaggio che per anni ha conquistato le sale gioco, divorando fantasmini nel corso degli scenari. Anche ulteriori righe di codice suggeriscono l’arrivo del dispositivo in questione, visto che completando degli obiettivi come caricare il OnePlus Nord 2 per 256 minuti (un chiaro riferimento al livello finale del gioco originale) dovrebbe risultare possibile sbloccare degli sticker.

Sembra che fra i miglioramenti del telefono potrebbe esserci il supporto alla ricarica wireless, come anche una sostituzione del chip che passerebbe da MediaTek 1200 a Qualcomm Snapdragon 778. C’è da dire che per il momento non è ancora stato confermato, ma il noto tipster Max Jambor ha commentato con una semplice foto la questione sul suo profilo Twitter, come potete vedere qui di seguito pubblicando un’immagine di Pac-Man pronto a mangiare la scritta Nord 2.

Staremo a vedere quando la compagnia deciderà di svelare il device in questione, sempre che lo stesso sia attualmente davvero in sviluppo, sperando non ci voglia più di qualche giorno.

Vi abbiamo parlato in maniera approfondita del OnePlus Nord 2 all’interno della nostra recensione, dove sono spiegate le qualità del telefono best-buy, che potrebbe vedere anche una nuova vita grazie all’edizione suggerita dalle varie fonti. Potete accedere a questo approfondimento accedendo al seguente link.