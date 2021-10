Olaf Presents: il teaser dei corti animati su Disney+ dal 12 novembre

Il 12 novembre arriverà su Disney+ anche Olaf Presents, una serie di cortometraggi animati che metteranno al centro dell’attenzione il popolare personaggio protagonista dei film di Frozen, e da poco è stato condiviso un teaser trailer di presentazione.

Ecco il teaser dedicato a Olaf Presents, in cui Olaf cercherà di raccontare a modo suo cinque classici Disney.

Some stories are worth melting for ❄️ Watch Olaf bring classic Disney Animation stories to life in Olaf Presents, a series of Disney+ Original Shorts, streaming #DisneyPlusDay, November 12 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/tQhHL9vLfP

— Disney's Frozen (@DisneyFrozen) October 14, 2021