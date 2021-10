NVIDIA GeForce RTX 3080: in arrivo una versione da 12 GB?

Sembra che la NVIDIA RTX 3080, almeno per come siamo abituati a conoscerla, sparirà del tutto dal mercato. Non si tratta di un’informazione tragica però, visto che – stando a diverse fonti – pare che la scheda video verrà riproposta da parte del colosso tech con un leggero miglioramento, ovvero 2 GB di VRAM aggiuntivi. Il tutto è stato riportato sulle pagine di Videocardz, da sempre particolarmente attente a questo tipo di novità grazie a delle fonti interne, ma c’è da dire che per il momento il colosso non ha ancora in alcun modo accennato pubblicamente alla questione.

Sembra che a essere informati siano stati alcuni partner, ai quali è stato spiegato che il modello delle RTX 3080 con GPU GA102-220 sarà equipaggiato con 12 GB di memoria GDDR6X, rispetto agli attuali 10 GB. Tuttavia, stando a quel che sappiamo questo leggero cambiamento in positivo non riguarderà altri aspetti del prodotto.

Le motivazioni dietro la presunta decisione non sono attualmente chiare, anche perché il tutto non dovrebbe facilitare per la compagnia la realizzazione di un maggior numero di prodotti, o l’abbassamento dei costi per la produzione, almeno stando a quel che sappiamo. C’è da dire però che NVIDIA sembra attualmente al lavoro in particolar modo sulle revisioni, più che sui prossimi modelli, visto che si continua a vociferare l’arrivo di nuove schede video potenziate già a gennaio del prossimo anno, ve ne abbiamo parlato in questo approfondimento.

Per il momento non è ancora stata fatta come detto chiarezza sulla questione, e siamo infatti in attesa di scoprire maggiori novità grazie a un evento dedicato del colosso, il quale dovrebbe presentarci tutti I prossimi dispositivi pronti ad essere lanciati sul mercato. Speriamo ovviamente che non ci voglia molto al fine di poterne sapere di più.