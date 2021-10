Instagram permette ora di programmare le dirette

Instagram ha di recente lanciato una funzionalità interessante per quel che riguarda il mondo delle live, partita ufficialmente in fase di rilascio per tutti gli utenti, anche se questa riguarda nello specifico il mondo dei creatori di contenuti. Parliamo di una possibilità che di base potrebbe sembrare quasi scontata, ma che in realtà fino a oggi non è stata nel palinsesto di funzionalità della piattaforma. Si tratta della possibilità di programmare le dirette, come confermato dal colosso, fino a 90 giorni prima che queste partano.

In questo modo, risulta possibile condividere il tutto come post o nelle storie, al fine di permettere ai propri follower di prepararsi per l’imminente evento, che potrebbe durare ovviamente anche molto tempo. Gli iscritti stessi possono ora impostare un promemoria recandosi nei post delle dirette, al fine di ricevere in automatico una notifica da parte dell’applicazione non appena le live stanno per partire, in modo tale da non perdersi neanche un secondo.

Come potete vedere nel Tweet dello sviluppatore Alessandro Paluzzi, attualmente Instagram è al lavoro su un’ulteriore impostazione che dovrebbe permettere di impostare lo stato della privacy per le live, le quali potrebbero essere non essere visualizzabili per gli spettatori. Parliamo di banchi di prova rinominati di recente con “Practice” al posto di “Private“, i quali servono per testare tutto prima, e che come riportato da Instagram alle pagine di TechCrunch dovrebbero arrivare presto.

#Instagram keeps working on Broadcast Audience 👀

The "Private" mode has been renamed to "Practice".

This audience mode should be used to practice before going Live in public. pic.twitter.com/Yl4tYYsbxu — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 26, 2021

Staremo a vedere quali saranno le prossime novità che Instagram introdurrà per quel che riguarda il mondo delle dirette, sperando che anche nei prossimi casi si tratti di possibilità particolarmente interessanti per i creatori di contenuti. Vi abbiamo recentemente parlato in un nostro approfondimento di un’ulteriore recente novità dell’app, che avviserà gli utenti quando c’è una disconnessione della piattaforma, trovate a questo link tutti i dettagli.