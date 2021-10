Instagram non funziona? Il social ti avviserà con una notifica in-app

Instagram sta testando un nuovo sistema di notifiche per avvisare gli utenti in caso di gravi problemi tecnici, come quelli della scorsa settimana.

Instagram non funziona o è un problema tuo? Il social diventa più trasparente: l’app notificherà direttamente l’utente in caso di problemi tecnici. La scorsa settimana tutti i servizi di Facebook – Instagram e WhatsApp inclusi – sono rimasti offline per oltre sei ore: l’ultimo guasto così esteso risaliva al 2019.

Molti utenti – confusi dai disservizi – si sono riversati su Twitter o siti come downdetector per capire cosa fosse andato storto. In futuro non sarà più necessario, sarà Instagram a notificare i suoi utenti di eventuali problemi su larga scala.

L’assenza di chiarezza è frustrante, per questo motivo vogliamo permettere agli utenti di capire cosa sta succedendo in modo più semplice. Saremo direttamente noi ad avvisarvi

si legge sul sito ufficiale di Instagram.

L’avviso di un eventuale down di Instagram comparirà direttamente sull’Activity Feed dell’utente, la sezione principale dove vengono mostrati i post degli account che seguiamo. Per il momento il nuovo sistema è ancora in fase di testing e inizialmente sarà disponibile esclusivamente per gli utenti statunitensi. Instagram ha anche spiegato che gli avvisi non verranno mostrati ad ogni disservizio, l’azienda sceglierà di volta in volta se e quando mostrare la notifica, a seconda della gravità e dell’estensione del problema tecnico.

A questo si aggiunge una maggiore trasparenza sui provvedimenti disciplinari: nelle impostazioni farà la sua comparsa una nuova sezione chiamata Account Status. Nella nuova pagina sarà possibile scoprire se uno o più post hanno violato le linee guida di Instagram e, nel caso, quali provvedimenti sono stati presi.

Inizialmente Instagram si limiterà a spiegare in termini più chiari se un account è a rischio di venire sospeso, a causa di un numero eccessivo di infrazioni.