Disney+ annuncia le prime produzioni asiatiche, tra cui quattro anime

L'Apac Content Showcase ha confermato l'interesse per il mercato asiatico di Disney+, che proporrà una ventina di produzioni locali, tra cui quattro anime.

14—Ott—2021 / 10:28 AM

Disney+ ha appena annunciato, durante l’Apac Content Showcase, che si rivolgerà al mercato asiatico (e dell’Oceano Pacifico) tramite nuove produzioni dedicate e locali, provenienti da Australia, Cina, Giappone, Corea del sud e Indonesia. Tra la ventina di produzioni iniziali sono annoverati anche quattro anime veri e propri.

Gli show in programma spazieranno tra tutti i generi: documentari, reality, fantasy, crime, sci-fi, horror… fin qui, tuttavia, non ci stupisce. L’espansione territoriale passa anche attraverso le produzioni locali. Ma la “produzione locale” di maggior impatto, in Giappone (e una volta esportata dal Giappone) è sicuramente l’animazione, che nella forma di anime è ancora praticamente assente su Disney+, se eccettuiamo Star Wars: Visions.

Netflix e Amazon Prime Video, in merito, si sono mosse già molto tempo fa, portando nei loro cataloghi alcune delle migliori serie classiche così come alcune nuove, da L’attacco dei giganti a Neon Genesis Evangelion passando per Cowboy Bebop. Ora Disney passa al contrattacco.

I quattro anime in questione saranno:

Summer Time Rendering

BLACK★★ROCK SHOOTER: DAWN FALL

Yojohan Time Machine Blues

Twisted Wonderland

Tutte serie originali e nuove, di cui solo Twisted Wonderland utilizza properties della Casa del Topo (immaginatevi una sorta di Descendants in versione anime).

Sicuramente, presto avremo maggiori informazioni tramite comunicati stampa internazionali.

