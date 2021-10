Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC arriva anche in Italia: i pagamenti con un gesto di polso

Arriva anche in Italia la Mi Smart Band 6 NFC. Il wearable per i pagamenti contactless di Xiaomi costa 54,99 euro.

Dopo tanta attesa, arriva finalmente anche in Italia la Mi Smart Band 6 NFC, ossia la versione dell’amato device che consente i cosiddetti pagamenti contactless. Per portare la sua Smart Band 6 NFC in Italia Xiaomi si è affidata a Nexi e Mastercard.

L’utente dovrà quindi usare YAP, l’app per i pagamenti mobile di Nexi, che è compatibile con le principali carte di credito e bancomat del circuito Mastercard. L’app è visibile direttamente dallo schermo della Smart Band.

Così Leonardo Liu, General Manager di Xiaomi Italia:

Con l’arrivo sul mercato di Mi Smart Band 6 NFC, le abitudini quotidiane di tantissimi italiani cambieranno radicalmente e siamo felici di poter facilitare e abilitare questo cambiamento. Pagare con una fitness band è veloce, sicuro e affidabile. Ci teniamo a ringraziare Mastercard, con cui abbiamo un accordo globale, e Nexi, per aver creduto per primi e fin da subito nelle potenzialità del nostro dispositivo che aiuterà a rendere la vita delle persone sempre più smart.

I dati della carta di credito – rassicura Xiaomi – non vengono salvati localmente sul dispositivo. Ad ogni pagamento la carta di credito viene virtualizzata, in modo da non condividere i dati della carta reale – è una precauzione aggiuntiva per evitare frodi e furti.

La Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC è già disponibile per l’acquisto in Italia ad un prezzo consigliato di 54,99 euro. Ricordiamo che – NFC a parte – le specifiche e le caratteristiche del device sono esattamente le stesse del modello base della Smart Band 6.