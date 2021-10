Xiaomi Mi 12: un leak ha già svelato tutte le specifiche?

Non sappiamo ancora quali sono i piani di Xiaomi per quel che riguarda il suo prossimo Mi 12, il quale potrebbe essere rilasciato nel corso del 2022. Parliamo tuttavia di un dispositivo che potrebbe offrire molta potenza, pur distanziandosi notevolmente dal suo predecessore, proprio il Mi 11. Nello specifico, delle nuove informazioni sono emerse grazie a un report, il quale dopo essere arrivato sulle pagine di MyDrivers è stato ripreso da Gizmochina.

Non abbiamo ovviamente ancora a che fare con informazioni ufficiali, ma c’è da dire che i primi dettagli risultano particolarmente accattivanti. Si parla nello specifico del fatto che avrà più a che fare con la serie Civi, arrivata da poco nel territorio cinese, rispetto che con il precedente Mi 11. Sembra che il dispositivo prenderà molto dai suddetti device, già a partire dal design, che dovrebbe risultare alquanto simile. Pare che il Mi 12 avrà a suo favore delle dimensioni e un peso particolarmente ridotti, grazie allo spessore diminuito.

Utilizzando i materiali dual-core, il telefono dovrebbe riuscire a contenere la sua stazza, pur includendo una batteria da 5.000mAh, più grande rispetto al Mi 11. Il pannello sul retro dovrebbe essere in ceramica, come avvenuto per il recente Mi Mix 4. Il SoC chiacchierato è lo Snapdragon 898, non ancora ufficiale, anche se forse pronto a essere annunciato da Qualcomm e inserito nel nuovo telefono del colosso cinese.

Stando al noto leaker Digital Chat Station, il device offrirà delle possibilità di visione decisamente migliorate, con anche dei bordi più sottili e un miglior rapporto di screen-to-body, e una sostituzione del display curvo in favore di una soluzione hyperbolid. Staremo a vedere quali saranno le novità che la compagnia avrà modo di confermare quanto prima possibile, sperando ovviamente che il nuovo gioiellino possa arrivare anche in Italia.