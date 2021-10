Stranger Things 4 – David Harbour dichiara: “Non vogliamo ripetere il finale di Lost”

David Harbour ha parlato durante il New York Comic Con di Stranger Things 4, raccontando alcuni dettagli su Hopper e su altre storyline, e facendo un paragone con Lost. L’idea è che la produzione Netflix voglia assicurare agli appassionati uno show all’altezza delle aspettative.

Ecco le parole di Harbour:

Ci sono diverse storyline, ed una riguarda me, ed è un qualcosa di simile a Dalla Russia con Amore, e poi c’è un qualcosa de La Grande Fuga e di Alien 3. C’è Hopper che sta cercando di tornare a casa, e nella prigione ci sta un demagorgo. Penso di avere la migliore storyline, però si vedranno più dettagli su Undici e su Brenner, ed anche sull’istituto. E poi ci sta anche questa cosa della Creel House, che è un nuovo elemento inserito ad Hawkins, ed anche questo sarà collegato con tutto il resto. Stiamo cercando di assicurarci che non si arrivi ad un finale come quello di Lost, un qualcosa del tipo ‘cosa è successo all’orso polare?’.