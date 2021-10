Squid Game festeggia il successo mondiale con un video celebrativo

111 milioni di visualizzazioni in un mese: un successo insperato per Squid Game, che festeggia con un bizzarro video celebrativo.

Ci sono voluti più di 10 anni perché l’ideatore Hwang Dong-hyuk riuscisse a realizzare Squid Game, ma solo 17 giorni (e 111 milioni di utenti in tutto il mondo) per farla diventare la serie più vista di sempre su Netflix, a ridosso del lancio sulla piattaforma, battendo Bridgerton, The Witcher, Stranger Things e La Casa di Carta: un successo festeggiato ora con il video “I numeri di Squid Game”.

Questa la sinossi ufficiale della serie, disponibile su Netflix dal 17 settembre:

Un misterioso invito a partecipare alla gara è inviato a persone con un disperato bisogno di denaro. I 456 partecipanti di ogni ceto sociale sono intrappolati in un luogo segreto dove competono per vincere 45,6 miliardi di won. Ad ogni turno si cimentano in un popolare gioco coreano per l’infanzia come “Un, due, tre, stella”, ma chi perde… muore. Chi vincerà e qual è il vero motivo della gara?

