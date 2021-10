Marvel’s Guardians of the Galaxy: il video musicale della band fittizia Star-Lord

Il videogioco Marvel's Guardians of the Galaxy ha una ricca colonna sonora, contenente una bizzarra canzone fittizia che vi presentiamo insieme al resto dell'OST.

Marvel’s Guardians of the Galaxy, nuovo gioco di Eidos Montreal in uscita su PC e console, non è tratto dal Marvel Cinematic Universe ma, chiaramente, ci si ispira: e tra le ispirazioni c’è anche quella musicale, con Star-Lord che ascolta il suo ormai celebre walkman. La cassetta al suo interno, tra tante vere hit degli anni ’80, contiene anche le canzoni fittizie di una band altrettanto fittizia: gli Star-Lord.

Nel mondo del gioco, difatti, Peter Quill ha preso ispirazione per il suo nome di battaglia dalla sua band rock preferita degli anni ’80, gli Star-Lord. Il video del loro singolo più famoso era andato perduto… almeno fino ad ora. In purissima qualità VHS, ecco la fenomenale hit underground “Zero to Hero” degli Star-Lord!

Vi presentiamo, inoltre, anche il resto della colonna sonora, che a questo link potrete trovare su tutte le principali piattaforme musicali, a partire da Spotify. Tutte canzoni “vere” e molto famose, a parte per l’appunto dei due brani degli Star-Lord. Operazione curiosa dal punto di vista del marketing, ma decisamente apprezzabile!

Marvel’s Guardians of the Galaxy uscirà il 26 ottobre 2021 per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e in streaming via GeForce NOW.

