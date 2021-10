Honda NS1: il SUV elettrico pensato per il mercato cinese non ha più segreti

Il Ministero dell'Industria cinese ha nuovamente 'spoilerato' un veicolo non ancora annunciato: il SUV elettrico Honda NS1 non ha più segreti.

Sappiamo come è fatto il primo SUV elettrico di Honda – e dobbiamo ringraziare il Ministero dell’Industria della Cina. Il SUV era stato anticipato con l’Honda E:Prototype mostrato in occasione del Salone dell’Auto di Shanghai.

Ma in queste ore stanno circolando in rete le foto del SUV elettrico di Honda che nei prossimi mesi entrerà effettivamente in produzione, e questo molto prima dell’annuncio ufficiale da parte del produttore. Non è nemmeno la prima volta che succede: in Cina tutti i prodotti tecnologici ed i veicoli devono passare per un meticoloso processo di omologazione. Spesso succede che il Ministero carichi online, sul suo sito, i dettagli dei prodotti ancora prima del loro debutto ufficiale. Ed è proprio quello che è successo.

Il SUV elettrico di Honda ricorda molto da vicino un altro veicolo del produttore: l’HR-V. A differenza della versione con motore endotermico troviamo ovviamente una griglia anteriore diversa – chiusa, un mero elemento estetico. Sul posteriore troviamo un badge con la scritta NS1, che presumibilmente è il nome ufficiale del veicolo.

L’ingresso per la ricarica – come sulla Honda E che aveva fatto innamorare la redazione di Lega Nerd – si trova sulla parte frontale.

Conosciamo anche le specifiche del veicolo: il motore elettrico eroga 150kW, quanto vasta per una velocità limitata elettronicamente a 150 Km/h. Non conosciamo l’autonomia ufficiale dichiarata da Honda, ma la batteria è di 68,8 kWh.

Questo SUV elettrico sarà con ogni probabilità un’esclusiva del mercato cinese: non abbiamo notizie di una possibile release in Europa.