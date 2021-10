Coinbase permetterà l’acquisto (e non solo) dei NFT

Coinbase non supporterà più solo le criptovalute. Arriva una nuova sezione per i NFT con molte funzionalità social.

13—Ott—2021 / 10:48 AM

Coinbase presto consentirà anche l’acquisto e il minting (il processo di creazione) di NFT, il fenomeno crypto del momento. «Coinbase ha permesso a milioni di persone di scoprire i Bitcoin per la prima volta, vogliamo fare lo stesso con i NFT», si legge nell’annuncio dell’azienda.

I NFT sono un token che certifica il possesso e l’autenticità di un asset non fungibile, vengono soprattutto utilizzati per i cosiddetti crypto-collezionabili: dalle carte virtuali alle GIF, passando per avatar, render 3D e molto altro.

Coinbase promette un’esperienza molto incentrata sulle interazioni social. Il sito non sarà solo un posto dove acquistare nuovi NFT, ma anche una vetrina per i progetti più interessanti. Grazie ad un feed – simile a quello di un social – sarà possibile mostrare agli utenti la propria collezione.

Sempre lato social, Coinbase – senza entrare nei dettagli – suggerisce che la sua piattaforma offrirà anche gli strumenti necessari per creare e gestire una community. Oggi la maggior parte dei progetti NFT – dall’annuncio alle fasi di pre-release, minting e finalizzazione della road map – vengono soprattutto gestiti raggiungendo la community di appassionati e holder su Discord.

Coinbase vuole anche semplificare il processo di acquisto dei NFT, che nonostante i passi in avanti – grazie anche a wallet user-friendly come Metamask – potrebbe comunque non essere alla portata di tutti.

Con la promessa di una UI user-friendly, Coinbase spera quindi di offrire una piattaforma ancora più immediata e intuitiva di quelle offerte dai principali ‘re del mercato’, come OpenSea.

Coinbase almeno inizialmente supporterà solo i token ERC-721 e ERC-1155. Entrambi usano la blockchain di Ethereum. Per il momento non ci sono menzioni ad un eventuale supporto a protocolli 2-Layer.