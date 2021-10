Twitter testa una feature per rimuovere i follower senza che lo notino

Come confermato dall'account del supporto di Twitter, è in sviluppo una feature pensata per permettere la rimozione dei follower senza che serva bloccarli.

Twitter sta attualmente testando una feature che permetterà con molta più facilità la rimozione di follower indesiderati, qualunque possa essere il motivo. Parliamo di una possibilità già presente per il social network, ma che attualmente porta a bloccare le persone che seguono il proprio profilo anche nel caso in cui ciò non risulti voluto. Tuttavia, il colosso è a conoscenza del problema, e ha quindi deciso di voler sistemare il prima possibile questa mancanza.

La fase di test non è disponibile solamente per un gruppo ristretto di persone, visto che chiunque utilizza Twitter da desktop ha modo di rimuovere gli utenti senza che questi possano fondamentalmente notarlo, se non controllando manualmente il tutto. Per fare ciò, risulta sufficiente selezionare i tre pallini vicini ai nomi degli account in questione e scegliendo di rimuoverli.

Come detto, questo passaggio non porta al blocco dei propri follower, e c’è inoltre da specificare che per il momento non è stato reso noto quando la funzionalità avrà modo di arrivare anche all’interno dell’applicazione.

Stando a quanto spiegato tuttavia, nonostante gli altri membri della piattaforma non possano notare con facilità la sparizione del proprio follow da un qualunque account, avranno modo in ogni momento di tornare a seguire il profilo da cui sono stati “cacciati”. Fino ad allora non potranno però vedere la timeline dei Tweet, pur avendo la possibilità di inviare messaggi privati diretti.

Restiamo in attesa di capire a cosa porterà la suddetta fase di test, visto che non sappiamo se Twitter deciderà di mantenere la funzionalità come anche di portarla all’interno della sua app ufficiale, o se opterà invece per dei cambiamenti di cui non siamo a conoscenza. Speriamo che l’azienda faccia quanto prima possibile luce sulla situazione, fornendoci ulteriori dettagli in merito al tutto.