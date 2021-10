Tales of the Walking Dead: la serie antologica arriverà nel 2022

AMC ha deciso di lanciare un nuovo spin-off di The Walking Dead, intitolato Tales of the Walking Dead, che uscirà nel 2022.

AMC ha dato il semaforo verde ad un’altra serie tratta dal franchise di The Walking Dead: stiamo parlando di Tales of the Walking Dead, che da poco è stato reso noto che sarà disponibile dall’estate del 2022 su AMC ed AMC+.

Tales of the Walking Dead è una serie antologica che uscirà nel 2022, e si tratta di uno show composto da sei episodi, ognuno della durata di un’ora, che avrà come protagonisti personaggi esistenti e new entry. Channing Powell, che ha lavorato come produttore e sceneggiatore in The Walking Dead ed in Fear the Walking Dead, farà da showrunner al progetto. Powell lavorerà al fianco di Scott M. Gimple, il capo coordinatore di tutto l’universo legato a The Walking Dead.

Lo stesso Gimple ha dichiarato sul progetto:

Questa serie, più di qualsiasi altra all’interno dell’universo di The Walking Dead, porterà nuove voci, prospettive e idee, raccontando storie mai viste fino ad ora. Sono entusiasta di poter stare al fianco di Channing, aiutandolo a creare una nuova visione da portare in TV.

Mentre Powell ha dichiarato: