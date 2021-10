Squid Game diventa realtà: ad Abu Dhabi i giochi ‘mortali’ della serie diventano una vera competizione

Squid Game diventa realtà: ad Abu Dhabi due squadre si sfideranno ai giochi della serie. No, non c'è un montepremi milionario. In compenso chi perde non muore.

The Squid Game diventa realtà: ad Abu Dhabi due squadre composte da 15 membri di sfideranno nei giochi ‘mortali’ della popolare serie. Ma tranquilli, a differenza di quanto visto nella serie i giocatori sconfitti non verranno giustiziati. E no, sebbene siano previsti dei premi il vincitore della sfida non si porterà a casa diversi milioni di euro.

L’evento si terrà presso il Korean Cultural Center, che si trova nella capitale degli Emirati Arabi. Tutti i giochi – promettono gli organizzatori – sono tratti dalla serie: si inizia con “Un, due tre… Stella”, poi tocca al ritaglio dei dolci di caramello, e quindi tiro alla corda e via dicendo. Immaginiamo che la sfida finale consista proprio nel ‘gioco del calamaro’ che dà il nome alla serie.

Tutti i partecipanti indosseranno una t-shirt con il logo ufficiale di Squid Game. Ovviamente gli organizzatori ed arbitri dei giochi indosseranno gli stessi inquietanti abiti – con cerchio, triangolo e quadro a seconda dei gradi – degli aguzzini della serie. Insomma, sembra che i giocatori si divertiranno un sacco.

Tolte le morti truculente, alla fine una versione in real life di The Squid Game non dovrebbe essere poi così diversa da Giochi senza frontiere.

La pagina ufficiale del gioco non specifica quali premi saranno messi in palio. Le selezioni sono già terminate e i partecipanti sono tutti residenti degli Emirati Arabi. Chissà se l’evento verrà riproposto anche in altri paesi. Giocheresti ad una competizione dal vivo ispirata a The Squid Game? Faccelo sapere nei commenti su Facebook.