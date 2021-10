Scream: trailer e poster ufficiali del ritorno della mitica saga horror

Un nuovo serial killer dalla maschera di Ghostface è in città: dopo tanti anni torna l'incubo di Scream con il primo trailer ufficiale.

A distanza di dieci anni dal precedente episodio, ecco arrivare un nuovo Scream, il quinto, diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett da una sceneggiatura di James Vanderbilt e Guy Busick: vi presentiamo il primo poster e il primo trailer, sia in versione originale che nell’adattamento italiano.

Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette tornano a interpretare i loro ruoli iconici di Sidney Prescott, Gale Weathers e Dewey Riley nel nuovo Scream, insieme a Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.

Il film è al contempo un rilancio della serie e un sequel diretto del quarto capitolo, ed è anche il primo non diretto da Wes Crawen, trapassato nel 2015: arriverà nelle sale statunitensi il 14 gennaio, mentre per l’Italia non è ancora stata ufficializzata una data, ma arriverà comunque nel 2022, presumibilmente intorno alla data americana.

Questa la sinossi ufficiale:

Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.

