Masters of the Universe: Revelation – La seconda parte uscirà il 23 novembre

Dopo la prima parte di Masters of the Universe: Revelation uscita nel periodo estivo, Netflix ha annunciato che la seconda parte sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 23 novembre. A realizzare questa serie animata è stato il regista, attore e sceneggiatore Kevin Smith.

Lo stesso Smith ha parlato qualche tempo fa di cosa i fan potranno aspettarsi dalla seconda parte di Masters of the Universe: Revelation. Vi riportiamo di seguito le sue parole, ma sottolineiamo che si tratta di dichiarazioni che contengono SPOILER sulla prima parte.

Smith ha, naturalmente, premura di rassicurare chi non ha per niente gradito la (doppia) dipartita di Adam/He-Man:

La morte non è sempre permanente, per chi abita in un reame magico. He-Man e Adam… potrebbero tornare. Orko no, Orko è morto!