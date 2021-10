Google Stadia permette ora di usare i controlli touch su iOS

Come confermato ufficialmente da Google, il supporto per i controlli touch, per ora disponibile solo su Humankind, è stato portato anche su iOS.

Vi abbiamo da poco parlato di come il servizio di cloud gaming Google Stadia si sia arricchito grazie a una funzionalità alquanto interessante, la quale permette agli utenti di fruire di alcuni titoli del catalogo usando solamente il tocco del telefono. La novità era stata introdotta tempo a dietro per Humankind, come approfondito nel nostro articolo dedicato, e adesso finalmente il colosso è pronto per lanciare il tutto anche sulla piattaforma di iOS.

Ovviamente, non si parla della sola possibilità di utilizzare i controlli dei dispositivi per scegliere alcune azioni, visto che la compagnia ha studiato un sistema che differenza i tipi di tocchi, come anche il numero di dita usate, e permette quindi l’esecuzione di diversi comandi senza che risulti necessario utilizzare un gamepad. Anche gli utenti iOS, come confermato sul blog ufficiale di Google, possono adesso fruire del tutto utilizzando la web app di Google Stadia sui propri sistemi.

Come riportano le pagine di 9to5Google, per dare il via al processo è necessario solamente avviare un qualunque titolo che supporta la feature in questione senza che un qualunque controller sia collegato (per il momento rimane la possibilità di sfruttare la feature solo su Humankind). Una volta fatto ciò, l’applicazione stessa riesce a proporre questa soluzione, e speriamo ovviamente che la compagnia abbia presto modo di permettere a ulteriori titoli fra i molti presenti nel catalogo di fruire di questa specifica novità.

Staremo a vedere ovviamente quale sarà il feedback degli utenti, visto che questa primissima fase di introduzione dei controlli touch si è ora allargata di molto con l’arrivo del mercato iOS. C’è da dire che ciò potrà valere anche per i piani del colosso atti a migliorare il tutto, non solamente attraverso il supporto per nuove opere, ma anche per quel che concerne il funzionamento del sistema.