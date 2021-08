Humankind sarà il primo gioco di Google Stadia giocabile con i controlli touch

Sin dal debutto, Google Stadia ha fatto il possibile per migliorare le proprie possibilità al fine di rivaleggiare con le molte competitor. Non parliamo solamente delle principali aziende che curano le proprie console fisse, ma anche di servizi cloud arrivati e sotto diversi punti di vista risultati in grado di presentarsi un passo avanti a Google. Tuttavia, il colosso ha appena raggiunto un nuovo traguardo, il quale verrà concretizzato dal debutto di un titolo sul servizio pronto a essere lanciato questo mese.

Parliamo di Humankind, un noto gestionale che molti utenti avranno modo di apprezzare grazie a Google Stadia e potranno giocare in cloud, il quale si presenterà con una novità alquanto interessante. Questo, come riportato da The Verge, sarà infatti il primissimo titolo presente fra le molte possibilità che Stadia offre a garantire il pieno supporto ai controlli touch. Gli utenti, di conseguenza, anche se potranno usare un gamepad o mouse e tastiera non necessiteranno di ulteriori strumenti, e avranno ad esempio modo di giocare al titolo gestionale su mobile usando solamente lo schermo del proprio device.

Come spiegato dagli screen di Google rilasciati per il portale appena citato, i controlli saranno abbastanza intuitivi dopo le prime sessioni. Un tocco permetterà infatti di selezionare gli oggetti, tenendo premuto si visualizzerà un’anteprima. Con due tocchi si potranno cancellare le azioni, e mantenendo la pressione si avrà modo di muovere la visuale, mentre attraverso tre dita sarà possibile aprire il menu.

La data di debutto di Humankind su Google Stadia è fissata al 17 agosto 2021, per fortuna particolarmente vicina, e presto i giocatori avranno quindi modo di mettere finalmente mano sull’esperienza. Ovviamente, si tratta di una novità che apre le porte ai moltissimi altri giochi pronti a decidere di seguire la strada intrapresa dallo sviluppatore Amplitude Studios, e non ci resterà che scoprire quali saranno i prossimi giochi a presentarsi con la funzionalità in questione.