Furti password alle stelle: +45% in 6 medi, il rapporto di Kaspersky

Crescono i furti di password, tutti i consigli di Kaspersky per proteggere i tuoi account dagli hacker.

12—Ott—2021 / 10:53 AM

Furti di password ai massimi, lo rivela un rapporto di Kaspersky – azienda specializzata in sicurezza informatica dietro all’omonimo antivirus. Con i furti è diventata sempre più popolare una nuova categoria di malware chiamata Trojan-PSW: consente agli hacker di carpire tutte le informazioni di accesso degli account della vittima.

Solamente a settembre i ricercatori di Kaspersky hanno osservato oltre 160.000 furti di password in più rispetto ad aprile, con un aumento del 45% in un periodo di appena sei mesi. Aumentano anche gli attacchi: durante il terzo trimestre del 2021 i ‘tentativi di infezione’ sono cresciuti del 30%. In un anno, continua il rapporto, si è passati da 24,8 milioni a 25,5 milioni di casi.

Kaspersky raccomanda agli utenti di non affidarsi esclusivamente alle password per proteggere i loro account, il consiglio è di usare strumenti di sicurezza aggiuntivi a partire dalla 2FA — possibilmente usando soluzioni hardware.

A questo si aggiungono le classiche raccomandazioni di buon senso: mai cliccare su link di cui non siamo sicuri e mantenere il computer e browser aggiornati all’ultima versione.

Nel frattempo sempre più aziende tech lavorano ad un’internet “post-password”, guardando con interesse a soluzioni alternative e più sicure. Dopotutto, indovinare o rubare le credenziali d’accesso di un account è un’impresa fin troppo semplice per gli hacker, forse è arrivato il momento di immaginare soluzioni più efficaci.