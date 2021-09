Microsoft: è ora possibile entrare negli account senza password

Come confermato ufficialmente da parte di Microsoft, è ora possibile rimuovere del tutto le password dagli account, in attesa di un futuro dove queste dovrebbero risultare del tutto assenti. Nello specifico, la compagnia ha confermato che permetterà di entrare all’interno del proprio profilo utilizzando una chiave di sicurezza, un codice di verifica, l’app di autenticazione o Windows Hello, metodi atti a sostituire la digitazione di una password classica.

Stando a quanto riportano le pagine di The Verge, il colosso di Redmond lavora da tempo per riuscire a raggiungere un futuro come questo, e la pandemia ha anche accelerato la cosa. Parliamo di un traguardo arrivato dopo che nel 2018 il colosso ha abilitato le chiavi di sicurezza, permettendo poi di entrare su Windows 10 senza alcuna password. Come spiegato da Vasu Jakkal, corporate vice president di Microsoft security, già più di 200 milioni di persone sfruttano questo metodo.

Per rimuovere la password è sufficiente installare l’autenticatore mobile e collegarlo al proprio account, recandosi poi sul sito ufficiale della compagnia all’interno delle opzioni avanzate di sicurezza e selezionando la relativa opzione, con il tutto che andrà ovviamente accettato dall’autenticatore appena configurato. Risulta ovviamente possibile invertire il processo quando lo si desidera per un qualunque motivo, reimpostando una password.

Ovviamente, non abbiamo a che fare con un metodo di autenticazione che vede l’utente non fornire alcun tipo di dato, visto che piuttosto si parla di ulteriori possibilità, ritenibili più comode e sicure da parte di alcuni e facilmente implementabili nel giro di pochi passaggi. Staremo a vedere come il colosso procederà in futuro per quest’ambito, sperando che piacevoli novità arrivino presto. Nel mentre, vi rimandiamo al nostro articolo in cui abbiamo parlato della data di lancio di Windows 11, per fortuna particolarmente vicina, lo trovate al seguente link.