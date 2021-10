WandaVision: la presenza di Evan Peters era stata tenuta segreta a Simon Kinberg

Uno degli elementi più mindblown di tutto WandaVision è la presenza dell’attore Evan Peters all’interno del serial, nel ruolo di Ralph Bohner, che sotto l’influsso di Agatha Harkness si finge Pietro, fratello di Wanda. La particolarità del ruolo, che sulle prime ha fatto impazzire i Marvel fan, è che Peters ha già interpretato Pietro, all’interno dei film degli X-Men di 20th Century Fox, ma a detta di Simon Kinberg, tra i produttori e sceneggiatori storici del franchise cinematografico (nonché regista di X-Men – Dark Phoenix), la cosa era così segreta che nessuno gli aveva dato questa informazione in anticipo.

Il doppio effetto sorpresa, a quanto pare, doveva essere totale: un primo straniamento in cui gli spettatori dovevano pensare che quello sarebbe stato il primo tassello della congiunzione tra le properties a disposizione dei Marvel Studios e quelle ereditate da FOX, e poi la rivelazione che in realtà si trattasse solo di un gioco meta-narrativo, un vero e proprio “trollaggio” verso gli ignari spettatori.

Lo stesso Kinberg, che non è attualmente collegato a Marvel o Disney ma ricopriva un ruolo molto importante nell’universo mutante al cinema, dice di averlo scoperto insieme al resto del pubblico, anzi, dopo, dato che gli è stato “spoilerato” dai figli.

No, non sapevo in anticipo cosa sarebbe successo, in realtà, una roba folle. L’ho visto accadere in diretta. Anzi, in realtà non l’ho visto neanche in diretta. Sono arrivato in ritardo di un giorno o due, ma ovviamente ho Twitter e anche due figli, grandi fan della Marvel e degli X-Men, che l’hanno visto subito e mi hanno scritto chiedendomi “Papà, hai visto?” e io gli ho risposto “No, non l’ho visto l’episodio, grazie per lo spoiler!”. Poi l’ho visto su Twitter e mi sono detto che ovviamente era ora di guardarlo immediatamente.