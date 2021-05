Kraven the Hunter: Aaron Taylor-Johnson sarà lo storico villain di Spider-Man

A quanto pare, Sony Pictures ha scritturato Aaron Taylor-Johnson per interpretare una delle più grandi nemesi di Spider-Man, Kraven, in un film stand-alone.

Aaron Taylor-Johnson torna a recitare in un film di supereroi: dopo Kick-Ass e Avengers: Age of Ultron l’attore britannico sarà Kraven il cacciatore in un film stand-alone e introduttivo sul personaggio, con un contratto che coinvolgerebbe il personaggio per diversi film.

Il film sarà diretto da J.C. Chandor (1981: Indagine a New York e Triple Frontier) e si inserirebbe nel filone delle pellicole con antieroi di Sony appartenenti al microcosmo di Spider-Man di cui Sony Pictures detiene i diritti, come Venom e Morbius.

