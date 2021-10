TSMC e Sony si alleeranno per la produzione di chip?

Nel corso degli ultimi mesi la crisi di scorte in tutto il mercato tecnologico non ha messo in ginocchio solo i consumatori, in vari casi non in grado di riuscire ad acquistare (se non per cifre folli) i prodotti desiderati, visto che a soffrire della situazione sono state anche le aziende. Mentre molti hanno provato ad affidarsi a produttori esterni per quel che riguarda alcuni passaggi della propria catena di costruzione, cercando di migliorare le proprie possibilità in questo periodo, i colossi Sony e TSMC sembrano ormai pronti per dar vita a una vera e propria alleanza.

Non conosciamo al momento i dettagli precisi del tutto, ma sembra che si tratti di una partnership che porterà le due compagnie a costruire una fabbrica in di semiconduttori situata in Giappone, la quale dovrebbe avere un costo di ben 7 miliardi di dollari. Il progetto è pensato per essere realizzato entro il 2024, stando alle molte stime degli analisti e delle aziende si tratta di un periodo in cui finalmente il mercato potrà essere in fase di assestamento, e quindi possiamo immaginare che le due compagnie stiano investendo al fine di riuscire a riprendersi con più facilità.

La produzione di chip dovrebbe riguardare molti dei settori che coinvolgono entrambe le aziende, anche se pare che TSMC sarà il riferimento principale nel corso dell’iniziativa. C’è da dire che diversi dettagli sono per il momento ancora da scoprire, e che l’enorme progetto che vede i due colossi collaborare potrebbe però portare a degli ottimi guadagni nel mercato per entrambe le parti nel corso del tempo.

Attualmente, come riportato da Nikkei, le compagnie non hanno ancora commentato la situazione, svelando ulteriori dettagli in merito al tutto, e restiamo quindi in attesa di scoprire finalmente di più in via ufficiale.