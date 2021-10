Scream 5: il poster e le prime immagini del nuovo capitolo della saga

Dopo che la produzione di Scream 5 è stata completata, da poco è iniziata l’attività di lancio e promozione del lungometraggio: e infatti sono state diffuse le prime immagini ed il poster del quinto capitolo della saga creata da Wes Craven.

Qui sotto potete vedere il poster di Scream 5, con una frase di lancio veramente intrigante che recita: “è sempre qualcuno che conosci”.

Mentre queste sono le immagini dedicate.

Nelle immagini presenti possiamo vedere alcuni nuovi protagonisti, ma anche personaggi classici della saga di Scream con i loro rispettivi interpreti, come Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, e chiaramente non può mancare Ghostface.

Questi interpreti storici si uniscono ad un cast formato anche da Marley Shelton, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown, Sonia Ammar, Jack Quaid, e Melissa Barrera.

E proprio Melissa Barrera ultimamente si è espressa sul nuovo lungometraggio. E, dopo aver scritto su Twitter di aver visto il montaggio finale del film, ha detto chiaramente “non siete pronti”.

Il film sarà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, con una sceneggiatura realizzata da James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) e Guy Busick (Ready or Not, Castle Rock).

L’appuntamento al cinema è per il 14 gennaio 2022.