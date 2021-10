Saga: il fumetto Image Comics ritornerà a gennaio 2022

Dopo quasi quattro anni di pausa il fumetto Saga è pronto a tornare ad essere pubblicato da Image Comics, con nuove storie che arriveranno a partire dal 26 gennaio 2022. L’albo #55 verrà pubblicato in tempo per celebrare i trent’anni della casa editrice Image Comics.

Le storie che arriveranno a partire da gennaio 2022 con Saga daranno il via ad un nuovo arco narrativo. Ricordiamo che l’albo 54 che ha concluso la precedente storia è uscito nel 2018. Il numero 55 di Saga proseguirà la storia di Hazel, e si tratterà di un fumetto più corposo composto da 44 pagine. Ecco la copertina.

Lo sceneggiatore Brian K. Vaughan ha parlato di ciò che si potranno aspettare gli appassionati dal futuro della serie:

Al di là della mia stessa famiglia, il fatto di collaborare con Fiona Staples per il proseguimento di Saga è la cosa più importante per me, perciò grazie a tutti i lettori per la pazienza. I prossimi 54 albi saranno ancora più scioccanti, strani e spettacolari dei primi 54, perciò non vediamo l’ora di tornare sugli scaffali delle fumetterie.