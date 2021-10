Redmi Smart TV 2022: in arrivo nuovi dettagli a ottobre

Sembra che una delle nuove linee di prodotti che Xiaomi sfrutterà al fine di migliorare la lineup offerta dalla serie Redmi riguarderà le televisioni. Come confermato dal colosso stesso infatti, nel mese di ottobre gli utenti avranno modo di scoprire ulteriori dettagli in merito alla Redmi Smart TV del 2022, nonché di mettere le mani sulla stessa. Stando all’account della compagnia infatti, come riportano le pagine di Gizmochina, un nuovo dispositivo verrà lanciato nella giornata del 20 ottobre.

Purtroppo al momento la compagnia non ha fornito dettagli in merito alla situazione, visto che questa è si è limitata a svelare la data in cui dovrebbe farci finalmente sapere di più in merito al prodotto in questione. Non sono mancate le speculazioni tuttavia, e anche se non si tratta per il momento di informazioni confermate da parte del colosso, possiamo avere un’idea di quello che la TV offrirà agli utenti. Nello specifico, si parla di un supporto al MEMC, come anche di un corpo in metallo.

Lo scorso anno la serie si è presentata con queste specifiche, offrendo risoluzione 4K e tre possibili dimensioni, 50, 55 e 65 pollici, possiamo quindi immaginare che Xiaomi abbia intenzione di ripetere la situazione o magari di inserire ulteriori possibilità. Nonostante il prezzo budget a cui i dispositivi Redmi si presentano, le TV in questione hanno offerto ottime funzionalità e possibilità, con anche 32 GB di spazio per l’archiviazione e 2 GB di RAM per quel che riguarda le specifiche tecniche.

Mentre non abbiamo per il momento ancora informazioni relative al possibile debutto nel nostro paese, si parla già di possibile supporto a Dolby Atmos, DTS Audio e alla presenza di microfoni al fine di controllare il dispositivo utilizzando la voce. Restiamo in ogni caso in attesa di scoprire finalmente di più in merito alla questione.