Pixel Pass sarà la risposta di Google a Apple One?

In seguito alla presentazione da parte dei Google dei nuovi smartphone Pixel 6, non sono mancati molteplici leak che hanno anticipato le novità che i dispositivi dovrebbero offrire una volta arrivati sul mercato. Fra le nuove informazioni emerse si parla nello specifico di un vero e proprio Pixel Pass, visto che un retailer del Regno Unito ha fornito novità in merito alla questione, come riportato sulla piattaforma di Twitter da parte di M. Brandon Lee di This Is Tech Today.

Nello specifico, pare che avremo a che fare con un servizio simile a quello di Apple One, ovviamente riproposto in salsa Google grazie ai mezzi del colosso, che dovrebbe riguardare i suoi nuovi telefoni. Parliamo della possibilità di pagare un abbonamento mensile al fine di ottenere il nuovo Pixel 6, il quale però non dovrebbe occuparsi di garantire agli utenti solamente il telefono, in quanto aggiungerebbe al pacchetto anche una garanzia estesa, l’accesso a Google One, Play Pass e YouTube Premium.

Gli utenti negli Stati Uniti, visto quando emerso, dovrebbero anche ricevere un’integrazione con Google Fi, servizio di telefonia non presente nel resto del mondo. Nonostante sia possibile immaginare le motivazioni dietro una scelta come questa da parte di Google, c’è da dire che purtroppo al momento non abbiamo ancora tutte le informazioni relative ai nuovi telefoni, e non sappiamo i prezzi che questo potrebbe presentare.

Sia per quel che riguarda i Pixel 6, sia per i fratelli maggiori Pixel 6 Pro, la compagnia ha infatti diverse novità da confermare, soprattutto per quel che riguarda il costo retail, ancora un vero mistero. Vi abbiamo parlato delle cifre emerse per il mercato europeo all’interno del nostro approfondimento, lo trovate qui, anche se il tutto non è per il momento stato ufficializzato.