L’Hotel costa 1€ a notte, ma vieni ripreso e trasmesso in diretta 24/24h su Twitch: succede a Rimini

L'idea dello "Stupido Hotel" di Rimini: gli ospiti pagano il soggiorno con la loro privacy, trasmessi in diretta 24 ore su 24 per la gioia degli utenti di Twitch.

La tua vacanza diventa uno spettacolo d’intrattenimento. L’idea dello “Stupido Hotel” di Miramare di Rimini: gli ospiti pagano il loro soggiorno accettando di venire ripresi e trasmessi in diretta streaming – anche su Twitch – 24 ore su 24. Oltre al prezzo della propria privacy, il costo di una notte è di appena 1€.

Del resto, proprio le live IRL sono una delle categorie di contenuto più amate dagli utenti della rete. Così l’hotel immagina di fare soldi grazie al voyeurismo – si fa per dire – degli utenti della rete. Certo, perché l’operazione abbia senso servono ospiti in grado di fare spettacolo: l’hotel terrà un vero e proprio casting per selezionare i partecipanti.

Siamo nell’epoca del digitale. Siamo tutti in rete, contemporaneamente. Siamo tutti su Facebook, Instagram, TikTok, Twitch. Tutti si vogliono far vedere. E noi offriamo a tutti una vacanza al prezzo minimo a patto che paghino con la privacy

ha spiegato a La Repubblica Fabio Siva, gestore dell’hotel.

L’hotel dispone anche di una sala di regia, dato che tutte le dirette saranno commentate un po’ in stile Gialappa’s. Le telecamere seguono gli ospiti anche fuori dalla loro stanza: in corridoio, nella hall dove si tiene anche la colazione e perfino su una terrazza con idromassaggio. Se poi gli ospiti dovessero non amare granché la vita notturna preferendo andare a letto preso, poco male: gli utenti di Twitch amano anche questo, tant’è che non mancano streamer che hanno fatto il loro successo proprio riprendendosi mentre dormono. Chiedete a Gskianto e a Ludwig.

La programmazione prevede 24 ore di diretta su Twitch e 12 ore su YouTube. L’hotel avrà sei ospiti per volta, due per stanza. Ma ci sono anche dei momenti obbligatori, dove le diverse coppie dovranno necessariamente interagire tra di loro. Insomma, la vacanza diventa un vero e proprio reality.

Nel frattempo l’interesse c’è: “stiamo ricevendo un fiume di richieste”, ha detto all’Ansa Siva.