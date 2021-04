Twitch, la maratona di Ludwig termina dopo 31 giorni di live senza interruzioni

Termina dopo 31 giorni esatti l'estenuante maratona dello streamer Ludwig: in diretta su Twitch senza interruzioni per un mese esatto.

Finalmente lo streamer Ludwig Ahgren può concedersi un po’ di meritato riposo, per la prima volta da un mese esatto senza avere una webcam puntata sulla sua faccia. Si chiude così un esperimento andato avanti per 31 giorni che ha visto Ludwig battere una serie di record di Twitch, a partire dal numero di nuovi abbonati al canale e di giorni continuativi in live senza interruzioni – nemmeno per dormire.

La storia l’avevamo raccontata lo scorso 20 marzo. Nel corso degli ultimi 31 giorni Ludwig è sempre stato in diretta su Twitch, anche quando era a letto a dormire. Un timer indicava costantemente quanto sarebbe mancato al termine della live, peccato che ogni volta che una nuova persona si abbonava al suo canale si aggiungevano altri 10 secondi, prolungando la durata dell’esperimento.

Terminato l’entusiasmo dei primi giorni, lo streamer si è visto costretto a fissare alcune regole. Ad esempio ponendo un limite al numero di mesi consecutivi per cui era possibile abbonarsi al suo canale e bannando chiunque regalasse alla community più di 100 abbonamenti. Eh già, perché su Twitch non solo ci si può abbonare al canale di uno streaming, ma è anche possibile regalare gli abbonamenti agli altri utenti. Pagando ovviamente.

L’esperimento non è nemmeno finito perché i fan di Ludwig hanno smesso di abbonarsi al suo canale. Semplicemente lo streamer aveva deciso fin dall’inizio che la live si sarebbe interrotta una volta per tutte dopo un mese esatto. Ne andava della sua sanità mentale.

Prima di iniziare l’esperimento Ludwig aveva 1.730 abbonati. Il 1 aprile sono diventati 160.138, al termine della live ne aveva oltre 282mila. Gli ultimi momenti della maratona sono stati visti da 225.000 persone in contemporanea.

Curiosamente, uno dei picchi più importanti di visualizzazioni è arrivato quando lo streamer stava dormendo beatamente. Quando si è svegliato ha scoperto che il suo canale era diventato il più guardato di tutto Twitch, a livello mondiale.