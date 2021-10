OnePlus 9 RT: la presentazione è vicina, svelate le caratteristiche

OnePlus ha da pochissimo annunciato che il suo nuovo gioiellino OnePlus 9 RT verrà svelato nella giornata del 13 ottobre, e mentre i fan si chiedevano come questo si sarebbe potuto presentare in seguito all’imminente debutto, la compagnia ha fornito ulteriori importanti informazioni al pubblico. L’azienda ha infatti confermato anche le specifiche tecniche del nuovo telefono, anche se non è entrata nel dettaglio per diverse caratteristiche, che avrà modo di approfondire solamente nel corso dei prossimi giorni.

Parliamo di un device che come confermato si presenterà con un SoC Snapdragon 888, assieme a RAM LPDDR5 (non sappiamo in quale quantità) e archiviazione UFS 3.1, ma anche in questo caso non ci sono dettagli precisi. Lo smartphone avrà uno schermo 120 Hz E4, e offrirà una batteria da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W.

Nonostante non ci siano stati forniti ulteriori dettagli in merito al device, per fortuna I leak in rete hanno fatto il resto, e anche se non si tratta ancora di informazioni del tutto confermate, possiamo aspettarci dati congruenti a quanto emerso. Nello specifico, il nuovo OnePlus 9RT dovrebbe presentarsi con opzioni da 8 GB di RAM o 12 GB di RAM, visti i dettagli che Geekbench ha fornito.

Anche il noto leaker Evan Blass si è espresso sulla questione, e sul suo profilo Twitter ha comunicato nel dettaglio tutte le specifiche, in questo caso particolarmente minuziose, come potete vedere qui di seguito. Ovviamente, tutti gli ulteriori dettagli non confermati dalla compagnia sono per il momento da prendere ancora con le pinze.

[3/3] Fingerprint sensor: GW9578 UD

Charger: 65W, USB 3.0

Model names: MT2110 (China), MT2111 (India)

Batteries: 2 x 2200mAh (4400mAh)

Vibration: X-axis linear motor — E (@evleaks) October 9, 2021

Stando a quel che sappiamo, i pre-order partiranno in Cina esattamente il 13 ottobre 2021, con data di lancio fissata per il 19, ma restiamo ancora in attesa al fine di riuscire a scoprire ulteriori dettagli in merito al possibile debutto in Europa e al prezzo.